Dlaczego warto z nami współpracować?

Szczegółowo Kontrolujemy

Każde Auto

Planujesz kupić samochód używany? Czy wiesz, że opis ponad połowy ofert w Internecie jest niezgodny ze stanem faktycznym? Oferta skierowana jest do każdego, kto chciałby zakupić pojazd pewny, sprawdzony przez fachowców aby uniknąć dodatkowych kosztów związanych z zakupem auta w złym stanie technicznym. Oględziny realizujemy w całej Polsce, dzięki czemu oszczędzisz czas na osobistą weryfikację wybranych przez siebie aut.

Oceny stanu technicznego dokonywane są przez doświadczonych specjalistów motoryzacyjnych, zarówno pracujących dla nas jak i współpracujących z nami w całej Polsce. Skorzystanie z naszej usługi sprawdzenia samochodu przez zakupem pozwoli wykryć ewentualne usterki samochodu, sprawdzić stan powłoki lakierniczej miernikiem grubości lakieru, ewentualnie oszacować koszt naprawy co da rzetelny obraz przed podjęciem decyzji zakup. W niektórych wypadkach usterki eliminują auto do zakupu, mogą być też doskonałym argumentem na obniżenie ceny samochodu. Bądź pewny swojego zakupu, nie daj się oszukać, zleć sprawdzenie pojazdu przed zakupem specjalistom.